👓 Как дополнят закон о налоговой реформе-2025: основные изменения и новшества по законопроекту

Основной федеральный закон по налоговой реформе с 2025 года — № 176-ФЗ от 12.07.2024. Многие его нормы разрабатывались и принимались в спешке, зачастую без обстоятельного и детального обсуждения с экспертами и представителями бизнеса.
Все недочеты и пробелы должен закрыть законопроект № 727330-8. Также он подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов и учитывает обновленный прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года.
Вот ключевые дополнения в закон о налоговой реформе-2025, а значит и в Налоговый кодекс.
Страховые взносы
Малому бизнесу повысят лимиты по страховым взносам
УСН
Бизнес на УСН, который свободен от НДС, все-таки освободят и от выставления счетов-фактур!
При переезде в новый регион бизнес будет платить налог по ставке прежнего места регистрации
Минфин определился с коэффициентом-дефлятором по УСН на 2025 год. Он компромиссный
Чтобы вернуться на УСН, не нужно будет применять ОСНО целый год
Налог на имущество
По налогу на имущество компаний будет новая льгота, а еще одну продлят
Налог на прибыль
Инвестиционный вычет будет можно применять вместе с амортизацией
Все-таки повысят льготную ставку налога на прибыль по ряду ценных бумаг и облигаций
Госпошлина
В Налоговом кодексе будут новые изменения по двум госпошлинам
Акцизы
Изменения в НК с 2025 года по акцизам скорректируют
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