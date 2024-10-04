👓 Как дополнят закон о налоговой реформе-2025: основные изменения и новшества по законопроекту

Правительство оперативно разработало законопроект № 727330-8 с изменениями в НК, который уточнит и дополнит нормы, внесенные законом о налоговой реформе № 176-ФЗ.

Основной федеральный закон по налоговой реформе с 2025 года — № 176-ФЗ от 12.07.2024. Многие его нормы разрабатывались и принимались в спешке, зачастую без обстоятельного и детального обсуждения с экспертами и представителями бизнеса.

Все недочеты и пробелы должен закрыть законопроект № 727330-8. Также он подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов и учитывает обновленный прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года.

Вот ключевые дополнения в закон о налоговой реформе-2025, а значит и в Налоговый кодекс.

Страховые взносы

Малому бизнесу повысят лимиты по страховым взносам

УСН

Налог на имущество

По налогу на имущество компаний будет новая льгота, а еще одну продлят

Налог на прибыль

Госпошлина

В Налоговом кодексе будут новые изменения по двум госпошлинам

Акцизы

Изменения в НК с 2025 года по акцизам скорректируют

АУСН

С 2026 года режим АУСН распространят на всю Россию