👀 Какие рекомендации дала ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025

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Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН
Касса
После 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово
Ставки НДС
ФНС: упрощенцу не нужно уведомлять ИФНС о выборе ставки НДС с 2025 года
Специальные ставки НДС с 2025 года нельзя применять в двух случаях
ФНС: при выборе ставки НДС нужно учитывать не только доходы, но и самые частые операции
С 2025 года будет четыре расчетные ставки НДС: когда их применяют
ФНС: с 2025 года досрочное прекращение применения ставок НДС 5 и 7% возможно только в двух случаях
При пониженных ставках НДС с 2025 года все-таки можно на УСН применить вычет: два случая
Декларация НДС
С 2025 года освобожденные от НДС в одном случае будут сдавать декларацию НДС
Ставки УСН
С 2025 года отменяются повышенные ставки по УСН
Лимиты по УСН
При слете с УСН на ОСНО в этом году есть шанс вернуться на упрощенку в 2025-м. А ИП еще проще
Общие вопросы
С 2025 года за упрощенцами останутся все обязанности налогового агента по НДС
ФНС уточнила, что с 2025 года на упрощенцев распространяются все льготы по НДС
Если договор переходит в 2025 год: ФНС объяснила упрощенцам, как считать НДС по договорам, заключенным до 1 января
Разъяснения ФНС для 2025 года и после: как на УСН составлять счета-фактуры
Новое: ФНС объяснила, как нужно считать НДС при УСН в 2025 году
ФНС: что делать с входным НДС, который до 01.01.2025 не отнесли в расходы на УСН.
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