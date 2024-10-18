👀 Какие рекомендации дала ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025

17 октября ФНС официально опубликовала свои Методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН. Многое из них мы уже освещали в наших новостях, поэтому предлагаем вам подборку, чтобы вы ничего не упустили.