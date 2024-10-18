НДС на УСН

👀 Какие рекомендации дала ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025

17 октября ФНС официально опубликовала свои Методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН. Многое из них мы уже освещали в наших новостях, поэтому предлагаем вам подборку, чтобы вы ничего не упустили.

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Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН

Касса

После 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово

Ставки НДС

Декларация НДС

Ставки УСН

С 2025 года отменяются повышенные ставки по УСН

Лимиты по УСН

Общие вопросы

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