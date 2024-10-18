Предприниматели просят кабмин смягчить последствия налоговой реформы

Для бизнеса на УСН предложили каждый год индексировать лимиты доходов, с которых предприниматели начнут платить НДС.

«Опора России» подготовила предложения к проекту бюджета на 2025-2027 годы.

Представители бизнеса считают, что нужно с 2026 года установить ежегодную индексацию лимита доходов, при достижении которого упрощенцы будут платить НДС. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 января 2025 году бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год начнет исчислять и платить НДС. Предприниматели вправе самостоятельно выбрать ставку налога. 5% можно применять при доходах от 60 млн до 250 млн рублей.

НДС по ставке 7% разрешат платить компаниям, которые за год получают от 250 млн до 450 млн рублей. При применении пониженных ставок нет возможности получать вычеты «входного» НДС. Если это необходимо, то предприниматель может выбрать стандартную ставку 20% или 10%.

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