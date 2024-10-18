Переход новых регионов на ОМС отложат до 2026 года

Жители новых регионов, у которых еще нет полиса ОМС, смогут получать бесплатную медицинскую помощь. Средства на это выделят из федерального и местных бюджетов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому переход новых регионов на систему обязательного медицинского страхования продлят до 2026 года.

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут оказывать медицинскую помощь за счет региональных и федерального бюджета. В 2025 году на это потратят свыше 58 млрд рублей, в 2026 году — 62,6 млрд, в а 2027 году — почти 67 млрд.

Также изменится норма о порядке расчета страховых взносов на медицинское страхование тех, кто не трудоустроен.

«При расчете страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения предусматривается использование показателя численности неработающих застрахованных лиц в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на 1 января 2024 года», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что все жители России должны получать бесплатное медицинское обслуживание, даже если у них пока что нет полиса ОМС.