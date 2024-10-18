👔 КС РФ поставит точку в споре об учете затрат на незавершенное строительство. Оценка юристом перспектив

В Конституционный суд направлен запрос для проверки положений Налогового кодекса, которые предполагают невозможность учета стоимости списанных объектов незавершенного строительства в составе расходов при расчете налога на прибыль.

Такой запрос был направлен в июле 2024 года Арбитражным судом города Москвы в процессе спора между АО «Газпромнефть-МНПЗ» и МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по делу № А40-95914/2020.

17.10.2024 запрос о проверке конституционности положений абз. 1 подп. 8 п. 1 ст. 265 и п. 5 ст. 270 НК принят к рассмотрению.

Арбитражный суд счел, что эти положения НК ограничивают права собственности и свободу экономической деятельности налогоплательщика, а также негативно влияют на его инвестиционную активность.

Свою оценку перспективам рассмотрения обращения «Клерку» дал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский:

«Доводы, изложенные в обращении, сводятся к трем основным блокам.

Существующие положения НК нарушают права собственности, ограничивают свободу экономической деятельности, а также позволяют учесть расходы на создание основах средств только “в случае фактической успешности бизнес-проекта”.

Из этого делается вывод, что раз предпринимательская деятельность “носит рисковый характер”, то возможность учета расходов надо предоставить не только тем, у кого получилось достроить и использовать объекты строительства для экономической деятельности, но и тем “рисковым” предпринимателям, у кого не получилось.

Однако эти доводы не согласуются как с положениями налогового, так и гражданского законодательства.

ГК прямо указывает, что предпринимательской — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом. Таким образом, возможность недостижения экономического результата, получения убытков прямо предполагается законодательством. Предприниматель не может не учитывать соответствующие риски.

Поэтому налоговое законодательство предусматривает возможность учитывать в расходах при расчете налога на прибыль только те затраты, которые экономически обоснованы, имеют деловую цель и непосредственно связаны с производством и реализацией. При этом в расходы, не связанные с производством и реализацией, включают только обоснованные затраты, необходимые для деятельности.

В частности, закон позволяет учитывать расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС. Кроме того, бизнес вправе возместить затраты на приобретение и строительство ОС через их амортизацию. Однако это правило распространяется только на те ОС, которые участвуют в производстве товаров, работ, услуг в целях их дальнейшей реализации.

Таким образом, не построенные и не введенные в эксплуатацию объекты не отвечают требованиям, при исполнении которых возникает право на возмещение затрат».

По мнению Александра Хаминского, законодатель обоснованно исходит из того, что создание основных средств предпринимателем (в том числе и объектов капстроительства) имеет иную экономическую природу. Речь в данном случае идет не о расходах, а о капиталовложениях. Источники их финансирования — либо собственные средства, оставшиеся после налогообложения, либо заемные, либо вклад учредителей.

Таким образом, хозяйствующий субъект действует свободно, осознает и несет риски недостижения деловой цели.

Однако по логике обращения в КС РФ риски предпринимателя, в том числе связанные с недостижением деловой цели, должно оплачивать государство, предоставляя возможность учесть затраты на неуспешную попытку в состав расходов при расчете налога на прибыль.

Эксперт ожидает, что такая логика вряд ли найдет понимание в Конституционном суде.