❗ Льгота по НДС на УСН будет принудительной

В 2025 году при доходах менее 60 млн рублей на УСН освобождение от НДС будет автоматическим и отказаться от этой льготы нельзя.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.

С 01.01.2025 на УСН не будет НДС в таких случаях:

если в 2024 году применяли УСН и доход на УСН был менее 60 млн рублей;

если с 2025 года идет переход на УСН и доход по другим режимам (ОСНО, ПСН) в 2024 году был менее 60 млн рублей.

Отказ от освобождения от НДС законом № 176-ФЗ не предусмотрен.

Поэтому организации и ИП, применяющие с 1 января 2025 года УСН, обязаны использовать освобождение от НДС.

Новые комментарии Минфина по применению НДС на УСН выходят регулярно, чтобы не потеряться в информации, научитесь работать с НДС уже сейчас на нашем новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». Эксперты расскажут вам обо всех поправках от выбора ставки до применения льгот, чтобы у вас сложилась полная картина. Успейте купить курс со скидкой 60% за 3 690 рублей!