Аренда нежилой недвижимости у физлица не облагается страховыми взносами

Если компания арендует нежилое помещение у физического лица, то на арендную плату начислять страховые взносы не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-15-05/88855.

Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Объекта по взносам нет по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

Таким образом, арендная плата в адрес физлица за нежилое помещение не облагается страховыми взносами.

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