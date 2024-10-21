Обзоры для бухгалтера

Кадровый перевод, испытательный срок и расчет численности сотрудников: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, которые подготовила редакция за неделю.

  1. Что прописать в учетной политике для корректного учета вкладов. Мини-курс

  2. Как оформить перевод сотрудника на другую должность

  3. Когда НДС нет, но начислять его нужно. Мини-курс

  4. Двойная ответственность: когда организация и ее работник отвечают за одно нарушение

  5. Как правильно включить испытательный срок в трудовой договор. Мини-курс

  6. Какие налоги платит арбитражный управляющий

  7. Что нужно знать об онлайн-кассах в 2025 году. Мини-курс

  8. Физлицо сдает жилье в аренду: налоги, риски, правовые последствия

  9. Изменения в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025: ответы на вопросы. Конспект вебинара с видео

  10. Амортизация и износ основных средств: чем отличаются. Мини-курс

  11. Списочная, среднесписочная или средняя? Как подсчитать численность

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