Декларация по НДС за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года. Проверьте, все ли вы знаете и учли

Сейчас плательщикам НДС надо проверить правильность заполнения декларации по НДС за 3 квартал, а плательщикам УСН разобраться как они должны будут уплачивать НДС в 2025 году.
Приходите на бесплатный вебинар «НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года» уже завтра — 22 октября в 15:00 мск.
Узнаете:
Что проверить в декларации за 3 квартал:
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.
Новые НДС – правила при реализации товаров через электронные торговые площадки физ. лицам в рамках ЕАЭС.
Сложные вопросы и изменения в расчете налоговой базы.
Ограничения на применение нулевой ставки НДС по российскому этапу международной перевозки: налоговые последствия для перевозчиков и экспедиторов.
В каких случаях требуется раздельный учет при использовании различных ставок НДС.
Изменения в составе операций, облагаемых по ставке 10%.
Вычеты и восстановление НДС: требования Налогового кодекса, разъяснения Минфина, судебная практика.
НДС на УСН с 2025 года:
Условия освобождения от НДС на УСН с 2025 г.
Плюсы и минусы применения пониженных ставок НДС.
К чему готовиться упрощенцам и их партнерам.
Ждем вас на вебинаре 22 октября в 15:00 мск! Зарегистрироваться.
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