Декларация по НДС за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года. Проверьте, все ли вы знаете и учли

Посмотрите правильно ли вы заполнили декларацию по НДС за 3 квартал, а также как плательщикам УСН подготовиться к переходу на НДС.

Сейчас плательщикам НДС надо проверить правильность заполнения декларации по НДС за 3 квартал, а плательщикам УСН разобраться как они должны будут уплачивать НДС в 2025 году.

Приходите на бесплатный вебинар «НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года» уже завтра — 22 октября в 15:00 мск.

Узнаете:

Что проверить в декларации за 3 квартал:

Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.

Новые НДС – правила при реализации товаров через электронные торговые площадки физ. лицам в рамках ЕАЭС.

Сложные вопросы и изменения в расчете налоговой базы.

Ограничения на применение нулевой ставки НДС по российскому этапу международной перевозки: налоговые последствия для перевозчиков и экспедиторов.

В каких случаях требуется раздельный учет при использовании различных ставок НДС.

Изменения в составе операций, облагаемых по ставке 10%.

Вычеты и восстановление НДС: требования Налогового кодекса, разъяснения Минфина, судебная практика.

НДС на УСН с 2025 года:

Условия освобождения от НДС на УСН с 2025 г.

Плюсы и минусы применения пониженных ставок НДС.

К чему готовиться упрощенцам и их партнерам.

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