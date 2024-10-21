Отмененную норму НК по НДФЛ с матвыгоды можно применять до конца 2024 года

С 8 августа 2024 года вступила в силу поправка в НК, отменяющая льготу по НДФЛ для сотрудников, которым работодатель выдал выгодный заем на покупку жилья. Но этой льготой по-прежнему можно пользоваться до конца 2024 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.09.2024 № 03-04-05/88517.

Напомним, раньше было освобождение от НДФЛ матвыгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами, при условии наличия у сотрудника права на получение имущественного налогового вычета. Теперь такого нет.

Но поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.

Поэтому до конца 2024 года работодатели не должны удерживать НДФЛ с сотрудников, которым они выдали заем на жилье и у которых есть уведомление на имущественный вычет.

Аналогичное разъяснение есть в письме ФНС от 25.09.2024 № БС-4-11/10885@.

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