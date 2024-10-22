С работников не надо удерживать НДФЛ за выпуск зарплатных карт

Если у компании есть зарплатный проект и в рамках этого проекта сотрудникам выпускают новые карты, то облагаемого дохода в натуральной форме у них не возникает.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2024 № 03-04-05/93981.

По нормам ТК работодатель должен обеспечить своевременное получение работниками зарплаты. Платить ее можно через кассу или любым иным образом, в том числе на банковские карты работников.

В этой связи суммы, уплаченные работодателем за выпуск банковских карт, выдаваемых работникам для получения зарплаты, не являются доходом для целей НДФЛ.

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