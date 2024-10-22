В 2025 году у коммунальщиков-упрощенцев НДС будет частью тарифа

При реализации услуг населению по розничным тарифам сумма НДС включается в тарифы. Поэтому в 2025 году при УСН коммунальщики не будут накручивать НДС сверх тарифа.

НДС будет внутри тарифа на услуги ЖКХ.

Разъяснение для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний дает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/96415.

При этом услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемые управляющими организациями, освобождены от НДС, если УК их приобретает у организаций и ИП, непосредственно оказывающих эти услуги.

Это освобождение по статье 149 НК действует как на ОСНО, так и на УСН.

Ранее Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78657 также пояснял, что УК на УСН с доходами свыше 60 млн в 2024 году в 2025 году становится плательщиком НДС, но применяет льготу и может не платить этот налог.

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