Единый QR станет агрегатором платёжных решений

Этот шаг поможет развивать конкуренцию в этой сфере и предоставит всем банкам, как большим, так и небольшим, равные условия для подключения к инфраструктуре НСПК и работы с ней.

ЦБ пишет, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства про QR для платежей. Как мы поняли, речь именно об универсальном коде, который продвигает НСПК: банки должны будут использовать только его как единое окно доступа к pay-сервисам, СБП и в перспективе — цифровому рублю.

Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), СБП и в перспективе — цифровой рубль. Также он обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. – Банк России.

Что интересно в анонсе — это обещание сохранить банковские программы лояльности и кэшбэки. Такое ощущение, что рынку удалось прийти к некоторой видимости компромисса: банки будут подключаться к системе НСПК и QR будет один — но под ним люди всё равно будут выбирать способ платежа.

Плюс один шаг к пользовательскому пути плательщика и в то же время навстречу рынку: банкам и бизнесу будет проще и дешевле подключать разные платёжные инструменты одним «пакетом».