Где в отчете Вайлдберриз отражаются доходы селлера

В личном кабинете Вайлдберриз в разделе «Документы» (в профиле) можно скачать еженедельный отчет о реализации.

Об этом рассказывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

По строке 1 «Всего стоимость реализованного товара» и по строке 2 «Всего стоимость реализованных услуг» данного отчета определяется доход продавца, что является налоговой базой при УСН «доходы».

Суммы компенсаций (строка 5) и прочих выплат (строка 6) – это тоже доход продавца.

При этом если в строках 3.1 «Сумма вознаграждения Вайлдберриз за текущий период (ВВ), без НДС» и 3.2 «НДС с вознаграждения Вайлдберриз» указаны суммы с минусом (так называемое «отрицательное вознаграждение» ), то эта отрицательная сумма также является доходом продавца. Это означает, что сумма скидок СПП превысила стоимость вознаграждения Вайлдберриз, и эта разница будет перечислена продавцу.

Стоимость вознаграждения и других услуг Вайлдберриз также указана в еженедельном отчете — это все строки по пункту 3 отчета.

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