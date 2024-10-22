Минфин ответил про планы по деприватизации

Моисеев заявил, что Минфин не формирует каких-либо планов по деприватизации.

«Неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет эту собственность, и она перейдет к более эффективному. Что касается возвращенных по судебным решениям активов в казну, прокуратура обращает взыскание на имущество, которое было неправильно приватизировано. В прошлом году у РСПП возник вопрос, как урегулирован вопрос с ответственностью собственников за ошибки прежних владельцев. Президент поручил изучить вопрос, и сейчас идет работа над этим», — заявил Моисеев.

Он добавил, что в остальном у собственников есть правовые механизмы для отстаивания своих прав. После того как Генпрокуратура подает в суд иск об истребовании имущества в пользу государства и суд удовлетворяет его, собственник может оспорить решение.

Например, собственникам Ивановского завода тяжелого станкостроения удалось отменить решение суда о деприватизации завода — Второй арбитражный апелляционный суд 10 сентября 2024 года отменил решение арбитражного суда Ивановской области от 27.03.2024. Ряд случаев дошел до Верховного суда.

Минфин ждет решения Конституционного суда и будет выстраивать работу исходя из него.

Из слов Моисеева следует, что нет потребности в законодательном оформлении деприватизации специфичных активов — на случай, если прежний собственник найдет основания для оспаривания права собственности нового.

Кстати, Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию.