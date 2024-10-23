❌ ИП с доходами более 60 млн в 2024 году не сможет применять ПСН в 2025 году

Госдума в третьем окончательном чтении 22 октября приняла законопроект с поправками в НК, который в том числе дополняет налоговую реформу-2025.
Сейчас право на ПСН утрачивается, если доход текущего года по ПСН+УСН составит более 60 млн рублей.
С 2025 года значение будет иметь не только доход текущего года, но предыдущего.
Если в 2024 году ИП на ПСН+УСН заработал более 60 млн рублей, то в 2025 году у него не будет права на ПСН.
Такой ИП будет вынужден работать в 2025 году на УСН с НДС, хотя до этих поправок в НК он мог бы с начала 2025 года купить патент на несколько месяцев и работать без НДС на ПСН.
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Комментарии1
вот это сюрприз...
Кто-то хотел с 01.01.25 уйти на ПСН, чтобы пока не платить НДС. А кто-то просто каждый год покупает патенты и пользуется ими, пока 60 млн не превысит. Теперь им кислород перекрыли