Для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году

Госдума окончательно приняла законопроект с поправками в НК.
Кроме того, принят законопроект с новым МРОТ с 2025 года. Он составит 22 440 руб.
Разберем на примере, как вырастут взносы для малого бизнеса.
Пример
В компании 10 сотрудников с зарплатой 60 тыс. рублей.
Показатель
2024
2025
МРОТ
19 242
22 440
Выплаты, облагаемые по ставке 30%
192 420
336 600
Выплаты, облагаемые по ставке 15%
407 580
263 400
Всего страховые взносы
118 863
140 490
Таким образом, в нашем примере взносы вырастут на 18%.
Организации с сотрудниками в 2025 году будут по-новому уплачивать НДФЛ и страховые взносы, начислять зарплату. Правильно делать расчеты научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». В программе много практических задний — все примеры отвечают требованиям налоговой реформы-2025. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Успейте купить курс со скидкой 72% за 7 900 рублей.
Комментарии8
Кто бы сомневался, что следом за так называемой налоговой реформой, а это ни фига не реформа, это поднятие налогов, последует поднятие сборов.
я бы перефразировала - ... ПОборов
Кстати, да, совершенно правильно подмечено, «поборы»
А как они подсчитывали возможности малых предприятий осилить повышение страховых+НДС? У нас доход чуть выше 60млн.р, прибыль меньше 1млн.р. С увеличением страховых - выживем, но с трудом. Если примут еще и НДС - будем закрываться. 12 сотрудников, 3 аптеки в районах.
Никак. Это "их" вообще не интересует - они ищут деньги в бюджет не там, где потеряли, а там, где светло ((
Мне кажется, но не очень то что анализировали и планировали.
На мой взгляд, какая бесшабашность в налоговой реформе
10 х 24440 х 1,5 = 366600 х 0,3 = 109980
Весь прикол в том, что с 2025 1,5 МРОТ по обшей ставки будет.
То есть льгота пойдет только от зарплаты выше 30,6 тыс. А в регионах в малом бизнесе иногда 30 тыс - это потолок. То есть льготы по сути у мелкого бизнеса не будет вообще
Да, я позже прочла что приняли МРОТ на 1,5. Поэтому и удалила