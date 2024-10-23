Для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году

Начислять взносы по пониженному тарифу 15% малый и средний бизнес будет с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Госдума окончательно приняла законопроект с поправками в НК.

Кроме того, принят законопроект с новым МРОТ с 2025 года. Он составит 22 440 руб.

Разберем на примере, как вырастут взносы для малого бизнеса.

Пример

В компании 10 сотрудников с зарплатой 60 тыс. рублей.

Показатель 2024 2025 МРОТ 19 242 22 440 Выплаты, облагаемые по ставке 30% 192 420 336 600 Выплаты, облагаемые по ставке 15% 407 580 263 400 Всего страховые взносы 118 863 140 490

Таким образом, в нашем примере взносы вырастут на 18%.

Организации с сотрудниками в 2025 году будут по-новому уплачивать НДФЛ и страховые взносы, начислять зарплату. Правильно делать расчеты научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». В программе много практических задний — все примеры отвечают требованиям налоговой реформы-2025. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Успейте купить курс со скидкой 72% за 7 900 рублей.