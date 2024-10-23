Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил зафиксировать параметры налоговой системы РФ до 2030 года

Депутаты полагают, что это позволит «обеспечить стабильную фискальную политику и предсказуемые условия для инвестиционных проектов и долгосрочного бюджетного планирования».
Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении, пишут «Ведомости».
В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн (+11,6 % к 2024 году). В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета.
Прогнозируется также увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн, а также 44 трлн и 45,9 трлн руб. в 2025–2027 годах соответственно.
Комментарии5
Ну все. Бухгалтеры будут не нужны
Постоянно рапортуют: "Налоги/ налоговое бремя не будут повышаться" и т.д. и т.п. Но нет ни одного года, чтоб не обманули налогоплательщика.
Конечно 2025 год прям апофеозный, поэтому опять запели. На 2026 точно ещё что-то придумают.
Даже если в налоговой сфере дадут годик спокойно пожить, то в бухгалтерском учете новые ФСБУ введут. Как же уже замордовали.
Вообще-то, 2024 год еще не закончился...
Там ещё уже навореченное ещё полировать и полировать!