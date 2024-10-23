Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил зафиксировать параметры налоговой системы РФ до 2030 года

Он консолидировал замечания и предложения к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Депутаты полагают, что это позволит «обеспечить стабильную фискальную политику и предсказуемые условия для инвестиционных проектов и долгосрочного бюджетного планирования».

Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении, пишут «Ведомости».

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн (+11,6 % к 2024 году). В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета.

Прогнозируется также увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн, а также 44 трлн и 45,9 трлн руб. в 2025–2027 годах соответственно.