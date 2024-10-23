Исследование Т-Бизнеса показало, сколько ИП тратят по бизнес-картам в месяц

Т-Бизнес изучил потребительскую активность владельцев бизнес-карт, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, сравнил их с расходами по картам физлиц и выявил наиболее популярные категории трат. Исследование есть в распоряжении «Клерка».
ИП могут использовать бизнес-карты как для оплаты бизнес-расходов, так и для личных нужд: делать покупки в интернете, снимать наличные в банкоматах, рассчитываться с поставщиками и выполнять те же операции, что и по картам для физлиц.
В основе исследования — обезличенные обороты ИП-клиентов Т-Бизнеса, у которых открыта одна бизнес-карта, а также данные о платежных транзакциях более 45 млн клиентов-физлиц. Сравнивались показатели за период с января 2020 по июль 2024 года.
Основные выводы:
Средние суммы трат по бизнес-картам за год увеличились на 11%.
Доля оборотов по бизнес-картам в онлайне — 30%.
Больше всего бизнес-карты используют ИП, которые занимаются грузовыми перевозками, строительством и ресторанным бизнесом. Также высок показатель в сфере производства.
Чаще всего бизнес-картами расплачиваются в гипермаркетах, на маркетплейсах, ими оплачивают автоуслуги и топливо.
Если стоит выбор, оплатить покупку бизнес-картой или личной, то бизнес-карте чаще отдают предпочтение в категориях автоуслуги, дом и ремонт, реклама, стройматериалы и топливо.
В среднем ИП тратят по бизнес-картам 57 695 рублей в месяц. Максимальный размер был в июле 2024 года — 68 906 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.
Самые большие расходы по бизнес-картам обычно приходятся на декабрь — в конце года делаются закупки по старым ценам, проводятся сезонные рекламные кампании, оплачиваются корпоративы и подарки для сотрудников + в праздничный период значительно увеличиваются личные траты.
ИП удобнее делать такие расходы с бизнес-карты, чтобы не расходовать лимиты перевода средств на карту физлица. После наступления Нового года заметен сезонный спад в транзакциях по бизнес-картам.
Отмечено, что на фоне всех категорий бизнеса выделяется гостиничный. Пик транзакций по бизнес-картам ИП, работающих в сфере туризма и гостеприимства, приходится на лето.
Высокие показатели расходов в онлайне связаны с ростом популярности маркетплейсов и других интернет-площадок, на которых ИП делают закупки как для бизнеса, так и для личного пользования. Как правило, пики платежей по бизнес-картам приходятся на периоды массовых распродаж и праздников.
Больше всего расходов по бизнес-картам в первой половине 2024 года предприниматели сделали в тех же категориях, в которых чаще всего делают покупки и по картам физлиц.
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