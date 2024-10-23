Исследование Т-Бизнеса показало, сколько ИП тратят по бизнес-картам в месяц

Индивидуальные предприниматели тратят по бизнес-картам в среднем 57 тысяч рублей в месяц.

Т-Бизнес изучил потребительскую активность владельцев бизнес-карт, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, сравнил их с расходами по картам физлиц и выявил наиболее популярные категории трат. Исследование есть в распоряжении «Клерка».

ИП могут использовать бизнес-карты как для оплаты бизнес-расходов, так и для личных нужд: делать покупки в интернете, снимать наличные в банкоматах, рассчитываться с поставщиками и выполнять те же операции, что и по картам для физлиц.

В основе исследования — обезличенные обороты ИП-клиентов Т-Бизнеса, у которых открыта одна бизнес-карта, а также данные о платежных транзакциях более 45 млн клиентов-физлиц. Сравнивались показатели за период с января 2020 по июль 2024 года.

Основные выводы:

Средние суммы трат по бизнес-картам за год увеличились на 11% .

Доля оборотов по бизнес-картам в онлайне — 30%.

Больше всего бизнес-карты используют ИП, которые занимаются грузовыми перевозками, строительством и ресторанным бизнесом . Также высок показатель в сфере производства.

Чаще всего бизнес-картами расплачиваются в гипермаркетах, на маркетплейсах, ими оплачивают автоуслуги и топливо.

Если стоит выбор, оплатить покупку бизнес-картой или личной, то бизнес-карте чаще отдают предпочтение в категориях автоуслуги, дом и ремонт, реклама, стройматериалы и топливо.

В среднем ИП тратят по бизнес-картам 57 695 рублей в месяц. Максимальный размер был в июле 2024 года — 68 906 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Самые большие расходы по бизнес-картам обычно приходятся на декабрь — в конце года делаются закупки по старым ценам, проводятся сезонные рекламные кампании, оплачиваются корпоративы и подарки для сотрудников + в праздничный период значительно увеличиваются личные траты.

ИП удобнее делать такие расходы с бизнес-карты, чтобы не расходовать лимиты перевода средств на карту физлица. После наступления Нового года заметен сезонный спад в транзакциях по бизнес-картам.

Отмечено, что на фоне всех категорий бизнеса выделяется гостиничный. Пик транзакций по бизнес-картам ИП, работающих в сфере туризма и гостеприимства, приходится на лето.

Высокие показатели расходов в онлайне связаны с ростом популярности маркетплейсов и других интернет-площадок, на которых ИП делают закупки как для бизнеса, так и для личного пользования. Как правило, пики платежей по бизнес-картам приходятся на периоды массовых распродаж и праздников.

Больше всего расходов по бизнес-картам в первой половине 2024 года предприниматели сделали в тех же категориях, в которых чаще всего делают покупки и по картам физлиц.