Баллы Яндекс Маркета указываются в агентском отчете

С октября 2024 года Яндекс Маркет отменил договор на продвижение и ввел систему баллов.

На сумму баллов маркетплейс уменьшит стоимость услуг размещения товаров (автоматически уменьшит сумму комиссии) — до 99% от стоимости услуги.

Если сумма баллов будет больше, чем 99% стоимости услуг Яндекс Маркета, то остаток будет выплачиваться как премия.

Сумма премии будет указана в отчете агента — «Отчет об исполнении поручения, о зачете взаимных требований и иных выплат по договору на оказание услуг».

Количество баллов и их списание можно увидеть в разделе «Финансы - Баллы Маркета».

Правила работы на маркетплейсах регулярно меняются, и бухгалтеру порой трудно за ними угнаться. Мы учли эту трудность и собрали всю самую актуальную информацию 2024 года, а также положения налоговой реформы-2025 в курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Успейте купить курс со скидкой 62% за 10 900 рублей.