Российских производителей вина защитили трижды

Замминистра финансов Алексей Сазанов на сессии Московского финансового форума (МФФ-2024) «Импортозамещение в алкогольной отрасли: результаты, тренды, векторы развития» заявил, что меры защиты внутреннего рынка винодельческой продукции работают.

Он напомнил, что для защиты производителей отечественной винодельческой продукции было реализовано три волны мер:

В августе 2023 года — повышены импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. Сазанов отметил: и если сравнивать, например, четвертые кварталы 2022 и 2023 годов, сразу видно снижение практически на 30% импорта вина. В 2024 году — повышение акцизов с 1 мая. Дополнительное повышение импортной пошлины до 25%.

Эти меры позволили добиться значительного снижения импорта: если сравнивать третий и второй кварталы 2024 года, то падение на 40%.

При этом в целом потребление винодельческой продукции на внутреннем рынке стабильно.

«Если сравнивать за последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления винодельческой продукции — практически 84 миллиона дал. Это говорит о том, что потребление импортной продукции виноделия сокращается, при этом на смену приходит потребление отечественной. Постепенный рост производства в стране тому подтверждение», — отметил Сазанов.

Однако кроме наращивания производства, Минфин волнует вопрос удовлетворения потребителей качеством продукции: «Считаю справедливым в следующем году провести оценку удовлетворенности потребителей качеством винодельческой продукции на внутреннем рынке вместе с Росалкогольтабакконтролем и отраслевыми ассоциациями», подытожил он.