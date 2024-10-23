Рынок инвестиционных бриллиантов в России в 2024 году вырос в полтора раза: причина

Активный рост рынка начался два года назад после отмены для банков НДС при продаже бриллиантов физическим лицам.

Спрос на бриллианты в России сейчас подстегивает и ситуация с более традиционными инвестиционными активами: бриллианты стали альтернативой вложениям в недружественные валюты.

Замминистра финансов Алексей Моисеев объяснил: наличие иностранной валюты — это плохой вид сбережений, потому что ее ликвидность резко падает, спреды растут. Некоторые виды банкнот выходят из обращения и непонятно, что с ними делать. Альтернатива этому — например, бриллианты.

«Но в случае с валютой вы идете в ближайший банк, показываете паспорт — и если у вас все в порядке с законом, то вы спокойно меняете ее на рубли. С бриллиантами эта процедура занимает много времени. И хочешь не хочешь, при продаже у вас возникает спред. Вот это первый вопрос. Второе, что беспокоит, — это вопрос защиты прав потребителей. И при решении этих вопросов рынок инвестбриллиантов из нынешнего нишевого имеет шансы стать более широким для людей с соответствующим уровнем дохода», — считает Моисеев.

Но даже при текущем уровне развития и регулирования рынка продажи инвестиционных бриллиантов резко растут.

Вице-президент ВТБ Оксана Семененко отметила, что инвестиционными бриллиантами АЛРОСА сейчас активно интересуются состоятельные клиенты банков не только в Москве, но и в регионах. Ранее бриллианты АЛРОСА можно было приобрести только в Москве и Санкт-Петербурге. Банк рекомендует отводить на альтернативные инвестиции до 10% в портфеле, в том числе на инвестиционные бриллианты.

Советник заместителя председателя ЦБ Лариса Селютина заявила, что Центробанк пока не занимается регулированием рынка инвестиционных бриллиантов и не считает, что это регулирование надо начинать сразу с установления каких-то жестких требований.

«Пока необходимо установить критерии, которые должны четко определить, какие драгоценные камни относятся к инвестиционным бриллиантам, а какие нет, подлежат ли они сертификации, какой уполномоченный орган этот документ выдает. И наверное, должны быть прописаны процедуры обязательной обратной продажи инвестиционных бриллиантов. Должна быть закреплена ответственность участников рынка за соблюдение этих требований. Еще одним важным элементом этого рынка должна стать доступность информации о стоимости этого инвестиционного инструмента, и должна быть прозрачность механизма формирования цены», — сказала Селютина.

Банкиры отмечают, что вложениями в инвестбриллианты интересуются в основном не как краткосрочными стратегиями.