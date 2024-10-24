🚚 Минфин: как подтвердить расходы на парковку служебного авто

Оправдательными документами при оплате парковочного места могут служить:
отчет об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки авто с привязкой ко времени (дате) окончания и начала движения;
первичные документы, составленные самой компанией, подтверждающие использование данного авто в производственных целях на данном маршруте (путевой лист).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2024 № 03-03-07/82237.
Вместе с тем в НК нет конкретного перечня первички, подтверждающей данные расходы, поэтому можно использовать любые документы.
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