🚚 Минфин: как подтвердить расходы на парковку служебного авто

Расходы на содержание служебного транспорта при расчете налога на прибыль учитываются в составе прочих расходов.

Оправдательными документами при оплате парковочного места могут служить:

отчет об операциях по парковочному счету , в котором указаны место парковки авто с привязкой ко времени (дате) окончания и начала движения;

первичные документы, составленные самой компанией, подтверждающие использование данного авто в производственных целях на данном маршруте (путевой лист).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2024 № 03-03-07/82237.

Вместе с тем в НК нет конкретного перечня первички, подтверждающей данные расходы, поэтому можно использовать любые документы.