Налог на имущество организаций

До 28 октября юрлица должны уплатить имущественные налоги

Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 3 квартал 2024 года – 28 октября 2024 года.

Об этом напоминает ФНС.

До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП на эти налоги (авансовые платежи). Код периода в уведомлении – 34/03.

Какие налоги с какими КБК и кодами периодов еще войдут в это уведомление, мы разбирали тут.

Уведомление и уплата не нужны, если законами субъектов РФ для 2024 года не предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу или налогу на имущество и если местными нормативными актами не предусмотрены авансы по земельному налогу.

Налоговая строго следит за правильностью заполнения уведомлений и сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» инструкции по налоговому учету. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо 36 000 рублей. До 27 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка». Воспользуйтесь выгодным предложением!

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