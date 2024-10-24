До 28 октября юрлица должны уплатить имущественные налоги

Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 3 квартал 2024 года – 28 октября 2024 года.

Об этом напоминает ФНС.

До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП на эти налоги (авансовые платежи). Код периода в уведомлении – 34/03.

Какие налоги с какими КБК и кодами периодов еще войдут в это уведомление, мы разбирали тут.

Уведомление и уплата не нужны, если законами субъектов РФ для 2024 года не предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу или налогу на имущество и если местными нормативными актами не предусмотрены авансы по земельному налогу.