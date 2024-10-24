До 28 октября юрлица должны уплатить имущественные налоги

Об этом напоминает ФНС.
До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП на эти налоги (авансовые платежи). Код периода в уведомлении – 34/03.
Какие налоги с какими КБК и кодами периодов еще войдут в это уведомление, мы разбирали тут.
Уведомление и уплата не нужны, если законами субъектов РФ для 2024 года не предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу или налогу на имущество и если местными нормативными актами не предусмотрены авансы по земельному налогу.
Налоговая строго следит за правильностью заполнения уведомлений и сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» инструкции по налоговому учету. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
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