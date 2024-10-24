С 2025 года меняется фиксированная прибыль КИК для налогообложения

Фиксированная сумма прибыли КИК составляет:
за налоговый период 2020 года – 38,4 млн руб.;
за налоговые периоды начиная с 2021 года – 34 млн руб.
Начиная с 2025 года, сумма фиксированной прибыли КИК будет зависеть от количества КИК налогоплательщика:
одна КИК – 27,9 млн руб.;
две КИК – 52,7 млн руб.;
три или четыре КИК – 52,7 млн руб. плюс 22,7 млн руб. за каждую последующую КИК;
пять и более КИК – 120,8 млн руб.
При этом у налогоплательщика-физлица сохраняется обязанность по ежегодному представлению уведомления о КИК, поясняют налоговики.
Но можно не представлять документы, подтверждающие величину прибыли КИК.
Начать дискуссию