Адвокаты не применяют ККТ и не ведут кассовую книгу

Онлайн-кассу применяют при расчетах организации и ИП. А адвокаты ведут не предпринимательскую, а адвокатскую деятельность. По ней ККТ применять не надо.

Цель этой деятельности — защита прав, свобод и интересов юридических и физических лиц. В связи с чем ее результаты не могут расцениваться как продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг. Поэтому ККТ адвокату не нужна.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 16.10.2024 № ЕД-16-20/295@.

Учет хозяйственных операций для налогообложения адвокат ведет по аналогии с ИП на ОСНО.

Что касается кассовой книги и прочих кассовых документов, то адвокат, ведущий деятельность индивидуально (через свой адвокатский кабинет), такие документы не ведет.

Он не должен ежедневно фиксировать свою выручку в кассовой книге и оформлять приходные кассовые ордера.

Свою выручку он отражает в декларации 3-НДФЛ.