Государство будет уходить из госкомпаний: Минфин за контрольный пакет

Минфин считает, что государство должно снижать долю участия в госкомпаниях: это может быть именно контрольный пакет, а не блокирующий и не стопроцентный.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции по финансам и инвестициям «Толк».

Он привел в пример крупнейшие западные компании: очень редко где, за исключением каких-то семейных компаний автопрома в Германии, Италии, они, как правило, все имеют очень низкую концентрацию акционеров: там 5% — это уже практически контрольный пакет. Россия должна потихоньку двигаться в этом направлении, считает Моисеев.

«Очевидно, что это навряд ли применимо к большинству государственных компаний, — государство захочет, наверное, иметь контрольный пакет. Мы в Минфине считаем, что это может быть именно контрольный пакет, а не блокирующий и тем более не стопроцентный. Мы сейчас анализируем перечень компаний, где у нас 100% или более 75%, на тему того — нам это зачем?», — рассказал Алексей Моисеев.

По его словам, Минфин хочет максимально увеличивать долю акционеров и долю публичных компаний, чтобы в том числе повысить эффективность их управления. «Мы бы хотели продавать акции из казны, проводить приватизацию и пополнять бюджет таким образом», — добавил Моисеев.

Компаний с госучастием, которые могут провести первичное и вторичное размещение акций до 2030 года, около 10, из них шесть — SPO.

«Есть компании, которые мы хотели бы продать, но нам жалко, потому что они платят хорошие дивиденды», — признался Моисеев.