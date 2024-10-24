Минфин хочет привлекать на рынок ценных бумаг инвесторов из недружественных стран

Министерство финансов планирует привлечение на российский рынок ценных бумаг инвесторов как дружественных, так и недружественных стран

Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич на Форуме розничных инвесторов-2024.

«Мы обсуждаем систему антисанкционного планирования и указов в рамках того, чтобы иностранные инвесторы не боялись вкладывать новые денежные средства в российский рынок», — сказал Шахлевич.

Шахлевич напомнил о смягчении условий по выплатам дивидендов иностранцам: были решения правительственной комиссии, что денежные средства, которые инвестируются иностранцами, можно выводить в упрощенном порядке в рамках дивидендной прибыли с 1 апреля 2023 года. «По итогам 2024 года посмотрим, какие компании придут и насколько это будет интересно», — сказал он.

Заявлено, что Минфин продолжает работу над тем, чтобы новые денежные средства, заведенные в РФ, не подвергались никаким ограничениям.