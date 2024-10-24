Названы главные направления финансирования из федерального бюджета на 2025-2027 годы

Обозначены следующие главные направления финансирования:
С 1 января 2025 на уровень инфляции текущего года будут проиндексированы пенсии неработающих и работающих пенсионеров.
Средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тыс. рублей.
Более 1,7 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.
По поручению Президента, в 6-летнем периоде на здравоохранение будет дополнительно направлено более 1 трлн руб.
На реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетке предусмотрено более 900 млрд руб.
«Бюджет сбалансирован. Это позволяет нам иметь небольшие дефициты бюджета: в 2025 году — 0,5% ВВП; в последующие годы, в 2026 и 2027 годах, — с небольшим ростом. В целом, дефицит будет находиться на уровне около 1%, что абсолютно не влияет на макроэкономическую устойчивость», — сказал Силуанов.
Будет выделено финансирование на строительство более 150 школ и более 100 детских садов к 2030 году.
На обеспечение технологического лидерства предусмотрено 6 трлн рублей на 3 года.
От 10 млрд рублей в 2025 году до 53 млрд в 2027-м предусмотрено на федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» (заявлено, что РФ должна войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в 7 раз нарастив плотность промышленных роботов).
Объем финансирования дорожного хозяйства составит не менее 1,3 трлн рублей ежегодно.
Более 3 трлн рублей ежегодно предусмотрено на финансовую поддержку регионов, из них около 1 трлн — на реализацию нацпроектов.
В соответствии с посланием Президента начнется списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам — это 1,1 трлн рублей за 6 лет.
Об этом пишет телеграм-канал Минфина.
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