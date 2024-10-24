Названы главные направления финансирования из федерального бюджета на 2025-2027 годы

Обозначены следующие главные направления финансирования:

«Бюджет сбалансирован. Это позволяет нам иметь небольшие дефициты бюджета: в 2025 году — 0,5% ВВП; в последующие годы, в 2026 и 2027 годах, — с небольшим ростом. В целом, дефицит будет находиться на уровне около 1%, что абсолютно не влияет на макроэкономическую устойчивость», — сказал Силуанов.