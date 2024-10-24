Для НДФЛ можно 10 лет учитывать убыток от ценных бумаг, которые обращаются на оргрынке

Доход от ценных бумаг облагается НДФЛ. Речь идет про положительный финансовый результат от сделок с ценными бумагами. Если он отрицательный, НДФЛ не будет, а убыток можно учесть в будущем.

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.09.2024 № 03-04-05/87166.

Физлица, получившие ранее убытки по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по НДФЛ по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, в текущем году на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы.

То есть можно перенести убыток на будущие периоды. Но не более 10 лет.

И переносится убыток только по ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ. Если они не обращаются на ОРЦБ, убыток по ним не переносится.