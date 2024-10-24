Минтруд разъяснил особые трудовые права работающих студентов

Если человек работает по трудовому договору и впервые получает высшее или среднее профессиональное образование по аккредитованной программе, ему положены особые трудовые гарантии.

Студенты вузов

Если учиться на заочном и очно-заочном, можно взять оплачиваемый учебный отпуск:

для промежуточной аттестации — 40 дней на первом-втором курсах, 50 — на последующих;

для итоговой аттестации — до 4 месяцев.

Оплатить отпуск должны в размере 100% среднего заработка за каждый календарный день. Также работодатель обязан полностью оплатить проезд раз в год к месту учебы и обратно.

Если на очном отделении, то можно взять отпуск за свой счет:

для промежуточной аттестации — 15 дней в год;

для подготовки диплома и сдачи итоговых госэкзаменов — 4 месяца;

для сдачи итоговых госэкзаменов — 1 месяц.

Учащиеся колледжей и техникумов

На заочном или очно-заочном обучении можно взять отпуск с сохранением среднего заработка:

для промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 30 календарных дней. На каждом из последующих — по 40 дней;

для итоговой аттестации — до 2 месяцев в соответствии с учебным планом.

Работодатель раз в год также оплатит 50% стоимости проезда к месту учебы и обратно.

При очном обучении можно взять отпуск за свой счет:

для промежуточной аттестации — 10 дней в учебном году;

для итоговой аттестации — до 2 месяцев.

Минтруд уточнил, что при обучении и в колледже, и в вузе можно сократить рабочую неделю на 7 часов. Делать это можно максимум 10 учебных месяцев перед итоговой аттестацией. Оплата при освобождении от работы — 50% от среднего заработка, но не ниже МРОТ.

Эти разъяснения приводит телеграм-канал Роструда.