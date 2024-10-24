Роскосмос сможет выпускать облигации

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами и сенаторами законопроект о наделении госкорпорации «Роскосмос» правом выпуска облигаций.

«Законопроектом предлагается наделить Госкорпорцию “Роскосмос” полномочиями по выпуску облигаций, в том числе без обеспечения, с целью расширения возможностей по финансированию затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере космической деятельности, а также снижения нагрузки на федеральный бюджет», - сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Он добавил, что предлагаемые решения окажут благоприятные социально-экономические и финансовые последствия, в том числе для предпринимательской и иной экономической деятельности. В частности, для организаций Роскосмоса и ракетно-космической промышленности.

Принимать решения о размещении облигаций и об утверждении программы облигаций будет наблюдательный совет госкорпорации.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестпроектов в сфере космической деятельности, в том числе в целях развертывания организациями корпорации серийного производства космических аппаратов, а также модернизации и создания производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах.

Рейтинговыми агентствами Роскосмосу присвоен высокий рейтинг кредитоспособности на уровне суверенного (AAA(RU). Это должно способствовать спросу на выпущенные облигации как со стороны российских кредитных организаций, так и частных инвесторов.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят решать задачи по созданию новых эффективных инструментов финансирования ракетно-космической отрасли», — отметил Топилин.