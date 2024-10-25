Бюджеты обоих внебюджетных фондов в 2025 году будут с дефицитом

24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования (СФР, Социальный фонд) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2025-2027 годы.

Социальный фонд

Согласно проекту закона, доходы фонда в 2025 году составят 16,623 трлн руб., в 2026 году — 18,593 трлн руб., в 2027 году — 19,763 трлн руб.

Расходы: в 2025 году — 16,993 трлн руб., в 2026 — 18,273 трлн руб., в 2027 году — 19,425 трлн руб.

Таким образом, в 2025 году фонд столкнется с дефицитом в размере 369,52 млрд руб.

В 2026 и 2027 годах ситуация будет улучшаться: в 2026 году ожидается профицит в размере 319,95 млрд руб., а в 2027 году — 338,34 млрд руб.

ФФОМС

По проекту, общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2025 год в сумме 4,339 трлн руб. с ростом к уровню предыдущего года на 16,1% или 600,63 млрд руб. На 2026 г. — 4,777 трлн руб., на 2027 год — 5,161 трлн руб.

Расходы бюджета фонда планируются на 2025 год в сумме 4,475 трлн руб. с ростом к уровню предшествующего года на 15,2% или 590,16 млрд руб., на 2026 год — 4,832 трлн руб., на 2027 год — 5,162 трлн руб.

Дефицит бюджета фонда ожидается в 2025 году в сумме 136,62 млрд руб., что меньше утвержденного размера дефицита на 2024 год на 10,47 млрд руб. или на 7,1%. В 2026 году он сложится в сумме 55,44 млрд руб., а в 2027 году — 0,79 млрд.

Основной источник формирования доходной части бюджета ФФОМС — страховые взносы на ОМС. Их доля в общих доходах планируется в 2025 году 86,5% (3,752 трлн руб.), в 2026 году — 86,9% (4,149 трлн), в 2027 году — 87,3% (4,505 трлн).

Эти выкладки приводит сайт Госдумы.