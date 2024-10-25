После утраты права на освобождение от НДС можно принимать к вычету старый НДС

Потеря права на освобождение от НДС идет с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение дохода.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78955.
Восстановление НДС по товарам (работам, услугам), реализованным в течение месяца, в котором утрачено право на льготу, надо производить исходя из стоимости этих товаров (работ, услуг).
Что касается НДС-вычетов, то суммы НДС, уплаченные по товарам (работам, услугам), приобретенным до утраты права на льготу и использованным после утраты этого права для операций, облагаемых НДС, принимает к вычету.
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