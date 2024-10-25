После утраты права на освобождение от НДС можно принимать к вычету старый НДС

ИП на ЕСХН имеет право освободиться от НДС по статье 145 НК. Но если его доход превысит 60 млн рублей, право на НДС-льготу теряется.

Потеря права на освобождение от НДС идет с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78955.

Восстановление НДС по товарам (работам, услугам), реализованным в течение месяца, в котором утрачено право на льготу, надо производить исходя из стоимости этих товаров (работ, услуг).

Что касается НДС-вычетов, то суммы НДС, уплаченные по товарам (работам, услугам), приобретенным до утраты права на льготу и использованным после утраты этого права для операций, облагаемых НДС, принимает к вычету.