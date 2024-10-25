Доход по АУСН будут учитывать для НДС-лимитов на УСН

Для применения освобождения от НДС бизнес на УСН за прошлый год должен иметь доходы менее 60 млн рублей. Перечень этих доходов откорректировали.

Окончательно принят законопроект с поправками в НК. Его уже одобрил Совет Федерации.

Доходы определяют по нормам НК в зависимости от системы налогообложения: ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН.

Теперь в этот список добавили АУСН.

То есть прошлогодний доход по АУСН будут учитывать для целей применения НДС на УСН.

Кстати, с 2025 года можно будет переходить с УСН на АУСН в середине года.

Таким образом, может быть ситуация, когда часть года ИП применяет УСН или УСН+ПСН, часть года — АУСН. И в следующем году для лимита НДС-льготы будут суммировать доход по всем режимам, которые были у ИП в прошлом году.