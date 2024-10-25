Доход по АУСН будут учитывать для НДС-лимитов на УСН

Окончательно принят законопроект с поправками в НК. Его уже одобрил Совет Федерации.
Доходы определяют по нормам НК в зависимости от системы налогообложения: ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН.
Теперь в этот список добавили АУСН.
То есть прошлогодний доход по АУСН будут учитывать для целей применения НДС на УСН.
Кстати, с 2025 года можно будет переходить с УСН на АУСН в середине года.
Таким образом, может быть ситуация, когда часть года ИП применяет УСН или УСН+ПСН, часть года — АУСН. И в следующем году для лимита НДС-льготы будут суммировать доход по всем режимам, которые были у ИП в прошлом году.
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