На ОСНО можно освободиться от НДС

Организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) имеют право на освобождение от НДС по статье 145 НК.

При этом должны соблюдаются два условия:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за каждые три предшествующих последовательных календарных месяца (без учета НДС) не превышает 2 млн руб. Отсутствие реализации подакцизных товаров и минерального сырья.

Освобождение действует в течение 12 месяцев, поясняет ФНС.

При освобождении от НДС не надо сдавать декларацию по НДС (за исключением налоговых агентов по НДС и когда выставляется счет-фактуры с выделенной суммой налога).

Процедура получения освобождения:

уведомление на освобождение (форма КНД 1150104);

выписка из бухгалтерского баланса (для организаций);

выписка из книги продаж;

выписка из книги учета доходов и расходов или хозяйственных операций (для ИП).