На ОСНО можно освободиться от НДС

При этом должны соблюдаются два условия:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за каждые три предшествующих последовательных календарных месяца (без учета НДС) не превышает 2 млн руб.
Отсутствие реализации подакцизных товаров и минерального сырья.
Освобождение действует в течение 12 месяцев, поясняет ФНС.
При освобождении от НДС не надо сдавать декларацию по НДС (за исключением налоговых агентов по НДС и когда выставляется счет-фактуры с выделенной суммой налога).
Процедура получения освобождения:
уведомление на освобождение (форма КНД 1150104);
выписка из бухгалтерского баланса (для организаций);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов или хозяйственных операций (для ИП).
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Комментарии1
Менялись Кодексы, но я статье не изменял