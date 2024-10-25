НДС

На ОСНО можно освободиться от НДС

Организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) имеют право на освобождение от НДС по статье 145 НК.

При этом должны соблюдаются два условия:

  1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за каждые три предшествующих последовательных календарных месяца (без учета НДС) не превышает 2 млн руб.

  2. Отсутствие реализации подакцизных товаров и минерального сырья.

Освобождение действует в течение 12 месяцев, поясняет ФНС.

При освобождении от НДС не надо сдавать декларацию по НДС (за исключением налоговых агентов по НДС и когда выставляется счет-фактуры с выделенной суммой налога).

Процедура получения освобождения:

  • уведомление на освобождение (форма КНД 1150104);

  • выписка из бухгалтерского баланса (для организаций);

  • выписка из книги продаж;

  • выписка из книги учета доходов и расходов или хозяйственных операций (для ИП).

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Комментарии

1
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Организации и ИП на ОСНО имеют право на освобождение от НДС по статье 145 НК.

    Менялись Кодексы, но я статье не изменял