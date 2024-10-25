⚡ Ключевая ставка ЦБ выросла до 21%

С 28 октября 2024 года ключевая ставка ЦБ — 21% годовых.
Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, говорится в сообщении регулятора.
Ранее ставка в размере 19% действовала с 16 сентября.
Справочник ключевых ставок ЦБ – здесь.
Комментарии3
Ну при такой-то ставке инфляция теперь точно испугается и умрёт навсегда!
Интересно, через месяц будет 23% или нет?
я думаю что если сделать цифру трёхзначной, то тогда точно любую инфляцию поборем!
Шоковая терапия! охлаждение