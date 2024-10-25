Экономика России

⚡ Ключевая ставка ЦБ выросла до 21%

Совет директоров Банка России сегодня 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых.

С 28 октября 2024 года ключевая ставка ЦБ — 21% годовых.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, говорится в сообщении регулятора.

Ранее ставка в размере 19% действовала с 16 сентября.

Справочник ключевых ставок ЦБ – здесь.

Комментарии

3
    • VadimBA

      Интересно, через месяц будет 23% или нет?

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        я думаю что если сделать цифру трёхзначной, то тогда точно любую инфляцию поборем!

        Шоковая терапия! охлаждение