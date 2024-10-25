Силуанов: у БРИКС будут независимые от Запада финансовые механизмы

Он поделился, о чем говорил на финансовом треке с министрами финансов и руководителями центральных банков стран БРИКС.
«О том, что нам нужно создавать альтернативы действующей расчетно-финансовой системе. Запад пользуется своими возможностями по ограничению расчетов и ограничению “проводок” через коммерческие банки, которые, как правило, контролируются западными странами. Это создает основания для того, чтобы мы создавали независимые от политического влияния финансовые механизмы. Наше предложение было о том, чтобы задействовать современные цифровые возможности для обеспечения расчетов на пространстве стран БРИКС. Такие предложения были сформулированы, доложены лидерам стран, и это вошло в итоговую декларацию», — отметил Силуанов.
Он уточнил, что не все страны БРИКС однозначно отреагировали. Кого-то устраивает и действующая система.
«Но мы видим, что эта система стала политизирована. Мы не можем допускать, чтобы третьи страны вмешивались в нашу торговлю, расчеты и т. д. Поэтому уверен, что наше предложение получит дальнейшее развитие в ходе следующих председательств. Следующий председатель в БРИКС — Бразилия», — добавил глава Минфина.
Комментарии1
Непрестанная борьба с Бреттон-Вудской системой до добра не доведёт.