Силуанов: у БРИКС будут независимые от Запада финансовые механизмы

Об этом заявил Министр финансов России Антон Силуанов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов в ходе первого чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

Он поделился, о чем говорил на финансовом треке с министрами финансов и руководителями центральных банков стран БРИКС.

«О том, что нам нужно создавать альтернативы действующей расчетно-финансовой системе. Запад пользуется своими возможностями по ограничению расчетов и ограничению “проводок” через коммерческие банки, которые, как правило, контролируются западными странами. Это создает основания для того, чтобы мы создавали независимые от политического влияния финансовые механизмы. Наше предложение было о том, чтобы задействовать современные цифровые возможности для обеспечения расчетов на пространстве стран БРИКС. Такие предложения были сформулированы, доложены лидерам стран, и это вошло в итоговую декларацию», — отметил Силуанов.

Он уточнил, что не все страны БРИКС однозначно отреагировали. Кого-то устраивает и действующая система.

«Но мы видим, что эта система стала политизирована. Мы не можем допускать, чтобы третьи страны вмешивались в нашу торговлю, расчеты и т. д. Поэтому уверен, что наше предложение получит дальнейшее развитие в ходе следующих председательств. Следующий председатель в БРИКС — Бразилия», — добавил глава Минфина.