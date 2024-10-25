ЦБ назвал недобросовестные практики в автокредитовании

В обзор Банка России недобросовестных практик в автокредитовании попали дорогостоящие консультации и условные скидки.

ЦБ объяснил, что банки и автосалоны нередко навязывают клиенту дополнительные платные услуги, причем по завышенной стоимости. При этом договоры составляют так, что отказаться от оформленных услуг и вернуть деньги невозможно. Это нарушает права и интересы потребителей.

Например, клиентам предлагают:

дорогостоящие консультационные услуги по страхованию, хотя за такие консультации обычно платить не нужно;

скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит или приобретения дополнительных платных услуг.

Известны случаи, когда заемщиков намеренно плохо информируют об условиях сделки. В результате клиенты несут дополнительные расходы, приобретая ненужные товары или услуги, и не могут быть полностью защищены действующим регулированием.

ЦБ рекомендовал кредиторам воздержаться от использования указанных в обзоре практик. Для потребителей тоже подготовлены разъяснения, как не попасться на уловки недобросовестных кредиторов или продавцов и куда обращаться, если стали их жертвой.