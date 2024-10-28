Какие услуги скорой помощи идут без НДС

В число необлагаемых операций включены:
услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем государственным медорганизациям для оказания ими услуг скорой помощи населению;
услуги по перевозке автомобилями скорой медпомощи бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с государственными медорганизациями для оказания ими услуг скорой помощи населению.
Таким образом, данные услуги, оказываемые организациями и ИП, освобождаются от НДС, сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 №03-07-11/77078.
Подробно все изменения по НДС мы собрали в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Отдельный блок в программе посвящен уплате НДС на УСН, так что курс будет полезен и организациям на ОСНО, и упрощенцам. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
26 000 рублей. До 28 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка».
Начать дискуссию