НДС

Какие услуги скорой помощи идут без НДС

Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ расширен перечень операций, необлагаемых НДС.

В число необлагаемых операций включены:

  • услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем государственным медорганизациям для оказания ими услуг скорой помощи населению;

  • услуги по перевозке автомобилями скорой медпомощи бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с государственными медорганизациями для оказания ими услуг скорой помощи населению.

Таким образом, данные услуги, оказываемые организациями и ИП, освобождаются от НДС, сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 №03-07-11/77078.

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