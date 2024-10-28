Кассы получат офлайн-доступ к базе заблокированных товаров

Чтобы покупатель не смог приобрести просрочку или некачественный товар, для кассы заблокируют продажу, даже если нет связи с серверами маркировки.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил специальную модель для офлайн-работы касс в рамках разрешительного режима. Он действует с 1 апреля 2024 года на некоторые товарные категории.

Такой подход позволяет заблокировать на кассе продажу некачественного товара и просрочки. Об этом сказано на сайте Центра.

Локальный модуль обеспечивает продавцам работу в фоновом режиме, обновляет базу заблокированных кодов маркировки, даже если нет связи с серверами ЦРПТ. У касс будет доступ к информации о списках товаров и товарных номенклатурах, запрещенных к обороту.

Скачать локальный модуль «Честного ЗНАКа» можно для операционных систем Windows, Android и Ubuntu.