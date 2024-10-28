ВТБ выкупит акции «Почта банка» до конца 2024 года

Сейчас ходатайства о сотрудничестве и по сделке о покупке акций банка рассматривает ФАС.

ВТБ планирует завершить сделку по покупке активов «Почта банка» у «Почты России» до конца 2024 года. Все документы уже подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в Центробанк.

«Мы четко намерены завершить выкуп пакета "Почты России" до конца 2024 года. У нас есть два процесса ходатайств в ФАС. Первое ходатайство — о приобретении голосующих обыкновенных акций "Почта банка". Второе ходатайство — заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и "Почты России"», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сделку предварительно согласовали с правительством, заинтересованные стороны не высказали принципиальных возражений.

«Почта банк» был создан в 2016 году группой ВТБ и «Почтой России», они в равных долях владеют активами организации. Осенью 2023 года власти США ввели санкционные ограничения в отношении «Почта банка».