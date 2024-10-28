Подписан закон о развитии рынка неипотечной секьюритизации

Президент подписал федеральный закон от 26.10.2024 № 355-ФЗ с изменениями в ст. 42 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Данный закон дает Банку России полномочия устанавливать требования к формам и способам, условия принятия рисков в объеме менее 20%, но не менее 5% от общего размера обязательств по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества.

ЦБ также сможет устанавливать порядок определения объема принимаемых специализированным финансовым обществом и специализированным обществом проектного финансирования рисков по облигациям с залоговым обеспечением.

Ранее мы писали, что неипотечные ценные бумаги станут более распространены.