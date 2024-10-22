Неипотечные ценные бумаги станут более распространены

Совет Федерации рекомендовал одобрить принятый недавно Госдумой закон о дальнейшем развитии и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации.

Разработанный депутатами и сенаторами закон вносит изменения в ст. 42 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Его цель — стимулирование российского рынка неипотечной секьюритизации активов. То есть выпуска ценных бумаг и облигаций под обеспечение кредитным портфелем банка.

В настоящее время по ипотечному кредитному портфелю выпуск облигаций составляет около 2,5 трлн рублей, а по неипотечному – чуть более 100 млрд рублей.

«Назревшая необходимость дальнейшего развития неипотечной секьюритизации в России продиктована, с одной стороны, нераскрытым потенциалом этого механизма, и, с другой стороны, такими преимуществами секьюритизации, как создание нового источника длинных денег на финансовом рынке, стимулирование выдачи кредитов, возможность диверсификации инвестиций для частных и институциональных инвесторов и снижение давления на капитал банков-оригинаторов путем продажи портфеля кредитов специализированному эмитенту», — сказано в пояснительной записке к закону.

Закон создает условия для реализации секьюритизации активов в неипотечном секторе и должен повысить интерес участников рынка к этому инструменту.

Документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.