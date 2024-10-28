В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Инициатива направлена «на поддержку материнства» и «повышение гарантий конституционного права на труд для женщин» в России, говорится в пояснительной записке к документу.

Группа депутатов и один сенатор внесли Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, запрещающих отказывать в приеме на работу женщинам без детей.

Таким образом депутаты собираются бороться со случаями, когда организации отказывают молодым соискательницам, поскольку понимают, что после устройства на работу они могут уйти в декрет.

Поправка, предложенная депутатами в этот раз, предполагает установку «запрета для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей». В статью Трудового кодекса о запрете «отказывать в заключении трудового договора женщинам» к недопустимым для отказа основаниям (сейчас там «беременность или наличие детей») авторы инициативы предложили добавить «отсутствие детей».

И хотя конкретно эта инициатива едва ли будет принята, нельзя исключать, что таким образом прощупываются возможности для дальнейшей правки законодательства под решение проблем демографии.