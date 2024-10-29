Когда при выбытии имущества не надо платить НДС

Если имущество выбыло из-ха хищения или порчи, то начислять НДС не надо. Но надо доказать причину выбытия.

При решении вопросов, касающихся применения НДС при выбытии (списании) имущества, можно руководствоваться пунктом 10 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78594.

Если выбытие (списание) имущества идет в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий), то такая операция – не объект по НДС.

Но надо подтвердить то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам.

Суды должны учитывать характер деятельности компании, принимать во внимание соответствие объемов и частоты выбытия имущества обычному для такой деятельности уровню и иные подобные обстоятельства, а также оценивать возражения налоговиков, в частности доводы о чрезмерности потерь.

Если установлен факт выбытия имущества, но нет доказательств, что это порча, хищение и т. д., то будет НДС.

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