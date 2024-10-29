Альфа-банк купит у Росбанка бизнес-центр

Росбанк перед присоединением к Т-Банку активно продает офисные помещения и даже свой главный бизнес-центр.

Альфа-банк планирует стать собственником здания «Росбанк Плаза» в Москве. Из-за присоединения к Т-Банку Росбанк начал сокращать офисные площади и продает свое главное здание.

Здание «Росбанк Плаза» имеет восемь этажей и общую площадь около 50 тыс. кв. м. На рынке такой объект оценивается в 14,4 млрд рублей. Помимо Росбанка, который владеет 45 тыс. кв. м., недвижимость принадлежит компании «РВМ Капитал». Об этом пишет «Коммерсант».

В бизнес-центре один из самых низких уровней свободных площадей в Москве — 2,5%. Это значит, что помещения будут востребованы у инвесторов.