Как будут индексировать лимиты по УСН в 2025 году

А на 2025 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.
Такая норма содержится в законопроекте, который одобрен Советом Федерации.
Как пояснил Минфин, это исключит различное толкование порядка применения коэффициента-дефлятора в отношении предельной величины доходов и остаточной стоимости основных средств упрощенцев.
Новые правила индексации смотрите в нашей таблице.
Показатель
Правила индексации
Значение на 2025 год
Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года)
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН
337,5 млн руб.
Лимит дохода для применения УСН
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода, в котором получены доходы
450 млн руб.
Лимит стоимости ОС
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода
200 млн руб.
Новые лимиты перехода на УСН и новые правила их индексации мы разбирали тут.
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