Как будут индексировать лимиты по УСН в 2025 году

Лимит дохода для применения УСН (450 млн руб.) и перехода на УСН (337,5 млн руб.) в 2024 году индексироваться не будет.

А на 2025 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.

Такая норма содержится в законопроекте, который одобрен Советом Федерации.

Как пояснил Минфин, это исключит различное толкование порядка применения коэффициента-дефлятора в отношении предельной величины доходов и остаточной стоимости основных средств упрощенцев.

Новые правила индексации смотрите в нашей таблице.

Показатель Правила индексации Значение на 2025 год Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года) на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН 337,5 млн руб. Лимит дохода для применения УСН на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода, в котором получены доходы 450 млн руб. Лимит стоимости ОС на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода 200 млн руб.

Новые лимиты перехода на УСН и новые правила их индексации мы разбирали тут.

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