ОТП-банк удержит с клиентов 5% за внесение наличных долларов и евро

Клиенты будут платить комиссию 20% на зачисление безналичных фунтов стерлингов, а также 5% при внесении наличных долларов и евро.

Со 2 ноября 2024 года ОТП-банк повысит комиссию на внесение наличных евро с 2% до 5% от суммы зачисления. Кроме того, 5% удержат при начислении наличных долларов США на счет, раньше в организации не было подобной комиссии.

Также банк установит комиссию 20% на зачисление безналичных фунтов стерлингов. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Для клиентов, которые собираются положить на счет в банке другую наличную валюту, условия не изменились, они будут платить 10% от суммы операции.

С сентября ОТП-банк уже повышал комиссии на переводы физических лиц в евро до 3% за операцию через мобильный банк и до 5% — за те же действия, только в офисе организации.