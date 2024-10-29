Минфин: сейчас в России порядка 35 инвестиционных налоговых льгот

По оценкам Минфина, в настоящее время на территории РФ применяется порядка 35 инвестиционных налоговых льгот (ИНЛ). Они включают как отдельные ИНЛ, так и преференциальные налоговые режимы.

Минфин констатирует, что за последние 7 лет величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ в связи с действием инвестльгот по налогам увеличилась с 0,7 трлн рублей в 2017 году до 2,6 трлн рублей в 2023 году (это порядка 26% от ожидаемой величины общих налоговых расходов бюджета).

Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Принимая во внимание важное значение отдельных инвестиционных налоговых льгот и преференциальных налоговых режимов для достижения целей налоговой политики по поддержке и стимулированию инвестиций, в 2022 году Минфин совместно с ФНС запустили в эксплуатацию аналитическую систему «Эффективность льгот» для системной автоматизированной оценки эффективности ИНЛ.

Дополнительно в 2023 году в систему добавлен модуль для автоматизированной оценки эффективности налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). А в 2024 году добавлена детализация анализа ряда преференциальных налоговых режимов по отдельным площадкам и регионам РФ.

Подход к анализу эффективности льгот, заложенный в систему, базируется на оценке влияния налоговых льгот и неналоговых мер поддержки (субсидий и таможенных льгот и преференций) на финансово-экономические показатели деятельности налогоплательщиков в сопоставлении с установленными уровнями и среднеотраслевыми индикаторами. Помимо этого, в анализ интегрирована имеющаяся в АИС «Налог-3» информация о результатах мероприятий налогового контроля анализируемых плательщиков, которым по результатам таких мероприятий присвоен высокий налоговый риск (например, выявление фирм-однодневок).

В рамках заложенного подхода в анализ включают всех налогоплательщиков, применяющих ту или иную ИНЛ, за исключением тех, по которым отсутствуют налоговые декларации или бухгалтерская отчетность.

По результатам автоматизированной оценки налогоплательщикам присваивают статус в зависимости от эффективности применения ИНЛ — «зеленый» или «красный».